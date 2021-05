Eishockey? Nie gehört

Am Mittwoch hat Fußballbundestrainer Joachim Löw gefühlt einen halben Tag lang sein EM-Team vor TV-Kameras präsentiert. Kennt jemand die deutschen Cracks, die ab diesem Freitag bei der Eishockey-WM in Lettland und Belarus auflaufen? Auf allen Kanälen ist seit Wochen das Aufstiegsrennen in der 2. Fußballbundesliga präsent, Zieleinlauf übermorgen. Weiß jemand, dass dieser Tage nach 15 Jahren wieder ein Aufsteiger in die Deutsche Eishockeyliga (DEL) ermittelt wird? Die Kassel Huskies führten nach drei Partien in der Best-of-five-Finalserie der DEL 2 gegen die Bietigheim Steelers mit zwei Siegen. Bis zum Montag darf der Zweitligameister seine Lizenzunterlagen für die Eliteliga ein...