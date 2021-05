Pestilenz und Inzidenz

Kollwitzplatz, Berlin, ehemaliger Prenzlauer Berg, Februar 2021, eisig kalt, stockfinster. Am Rande einer Demo für Maßnahmen, gegen die im Prinzip alle sind, aber sich nicht trauen; weil sie meinen, sie hätten was zu verlieren auf diesem »gut eingerichteten Planeten«, der in aller Ruhe den Bach runtergeht. Er hat ja Zeit, nur unsere ist bemessen. – Piratengig auf einer improvisierten Bühne. In zehn Minuten muss das Ding gegessen sein. Nur Subjekte im Publikum, darunter so einige Experten, auch ein paar handgreifliche Modelle. Außer den Frauen. Masha Qrella und Tarwater bauen gerade ab, sie haben den Song »Haut« gespielt. Peter Brasch und Aljoscha Rompe stehen die Tränen in den Augen. Sie liegen einander in den Armen, obwohl sie sich immer spinne waren. Aus den Untergegangenen Staaten sind die Melvins zugeschaltet, sie tragen »I Fuck Around« zur Verschlimmerung der Pandemie bei. Edgar Wibeau tanzt mit Lothar Feix. – Die meisten Leute sind wegen eines im Bu...