Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geschreddert und vergast Eierindustrie: Gesetz zum Verbot von Kükentöten im Bundestag – Lücken bleiben Oliver Rast Sie legen keine Eier, setzen zuwenig Fleisch an: männliche Küken aus der Geflügelzucht. Für eine industrielle Verwertung sind sie unrentabel – Folge: Jährlich werden hierzulande nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) rund 45 Millionen Küken nach dem Schlüpfen getötet – konkret: geschreddert oder vergast, etwa 120.000 im Tagesschnitt. Eine Praxis, gegen die nicht nur Tierschutzorganisationen seit Jahren Sturm laufen. »Es ist barbarisch, wenn Millionen Tiere wegen ein paar Cent Ersparnis pro Ei im Schredder landen«, empörte sich Amira Mohamed Ali, Kofraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, am Donnerstag gegenüber jW. Eingegriffen hatte 2019 das Bundesverwaltungsgericht und entschieden, dass Tierschutzbelange schwerer wiegen als wirtschaftliche Interessen. Das Gericht erklärte das Kükentöten nur noch für eine Übergangszeit für zulässig. Ab 2022 soll das massenhafte Töten verboten sein. So sieht es das »Sechs...

