Brüssel am Drücker

Die Politiker Südosteuropas waren in der sich zu Ende neigenden Woche viel unterwegs. Zwei Treffen mit EU-Vertretern standen auf dem Programm. Den Anfang machte am Montag die Zusammenkunft des von Slowenien und Kroatien initiierten Brdo-Brijuni-Prozesses, bei der sich die Staatschefs der ehemaligen jugoslawischen Republiken – Bosnien-Herzegowina, Serbien, Nordmazedonien und Montenegro – sowie Albaniens versammelten. Mit dabei war auch die kosovarische Vertreterin Vjosa Osmani; wegen Terminüberschneidungen hatte indes der französische Staatschef Emmanuel Macron abgesagt.

Der Schwerpunkt der slowenisch-kroatischen Initiative liegt in der Heranführung der anderen Staaten der Region an die Europäische Union. Zagreb und Ljubljana präsentieren sich dabei als Vorbilder der »europäischen Integration«, die außenpolitische Ausrichtung der Region an Brüssel wird dabei als alternativlos dargestellt.

Und so heißt es in der Abschlusserklärung: »Die Erweiterung der EU um ...