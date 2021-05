Schlappe für Polizeibruderschaft

In der US-Ostküstenstadt Philadelphia hat Bezirksstaatsanwalt Lawrence Krasner die Vorwahl der Demokraten für seine zweite Amtszeit als Chefankläger der Stadt gegen seinen parteiinternen Widersacher Carlos Vega gewonnen. Damit ist es der rechten Polizeibruderschaft FOP und weiteren »Law and Order«-Kreisen am Dienstag trotz extensiver Wahlpropaganda und offener Manipulation der Wahlregister nicht gelungen, den von ihnen protegierten Gegenkandidaten durchzusetzen (jW berichtete). Von den abgegebenen 160.000 Stimmen errang Krasner 105.000 und damit doppelt so viele wie Vega. Somit ist er als Kandidat der Demokraten bei den landesweiten Zwischenwahlen im November gesetzt.

Gegen Krasner wird dann der chancenlose Republikaner Charles Peruto antreten, der bei den Vorwahlen seiner Partei am Dienstag als alleiniger Bewerber um den Posten nur auf run...