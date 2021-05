»Absolute Zumutung für Betroffene«

Am Montag hat das Landgericht Erfurt mit der Neuauflage des sogenannten Ballstädt-Prozesses begonnen. In dieser Verhandlung müssen sich noch elf von ursprünglich 15 angeklagten Neonazis wegen eines konzertierten Angriffs auf eine Kirmesgesellschaft 2014 im thüringischen Ballstädt verantworten. Wie bereits im Vorfeld von Ihnen befürchtet, wurden den angeklagten Faschisten nun Bewährungsstrafen in Aussicht gestellt, sollten sie sich zu den Vorwürfen einlassen. Wie bewerten Sie, dass das Gericht vor Ort bekannten und gewalttätigen Neonazis derartige Vorschläge unterbreitet?

Tatsächlich ist das passiert, wovor wir, aber auch andere wie etwa die »Omas gegen rechts« aus Erfurt, bereits gewarnt haben. Die Deals, die das Gericht allen Angeklagten unterbreitet hat, sind eine absolute Zumutung für die Betroffenen des Angriffs und zugleich ein fatales Signal an die Neonaziszene – nicht nur in Thüringen. Wenn man sich überlegt, dass 2014 nach dem Angriff versprochen w...