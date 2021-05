Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Allein gegen das Stahlwerk Die Giftschleuder von Tarent Wie alles in Italien ist auch das eine komplizierte Geschichte. Der Süden sollte industrialisiert werden, nicht nur mit schlechten Absichten. Herausgekommen ist dabei meistens allerdings Desaströses. Im süditalienischen Küstenort Tarent steht nun das größte Stahlwerk Europas. Dessen Anlagen sind alt und verantwortlich für die Vergiftung sehr vieler Menschen. Der Widerstand ist da, der Prozess läuft, Ausgang ungewiss. D 2020. Arte, 19.40 Uhr Wem gehört die Welt? Eine Geschichte des Reichtums. Vom Acker zum Imperium Die erste Folge der Serie blickt zurück in die Zeit, in der die Geschichte von Arm und Reich ihren Anfang nahm. Besitz und Reichtum gehen einher mit Ungleichheit und Gewalt, denn mit dem ersten Z...

