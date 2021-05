Der Zusammenbruch

Zum Krieg treten Revolutionen. Der Umsturz vom 4. September 1870 versetzt den Tagebuchschreiber Edmond de Goncourt (siehe Teil I in der Ausgabe vom 19. Mai) noch nicht in Unruhe; er war kein Anhänger Napoleons III. Freilich erweist er sich ebenfalls nicht als Anhänger der neuen Regierung. Schon an jenem 4. September findet sich eine Notiz über die neue »Republik, die fast ausschließlich zusammengesetzt ist aus Mittelmäßigkeiten und aus allen Dummköpfen, den alten und den jungen, der äußersten Linken«; und dass die neue Regierung innen- wie außenpolitisch dilettantisch agiere, bleibt in den Intellektuellensalons, deren Gespräche de Goncourt protokolliert, Stimmung der folgenden Monate.

Wirklich arg aber wird es, wenn sich die Revolution radikalisiert. Als de Goncourt beim Aufstand vom 31. Oktober in »eine Zusammenrottung, eine verwirrte Masse von Menschen aller Art«, ge...