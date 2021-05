Sternzeichen gerupfte Nebelkrähe

Am 6. Juni ist es soweit: In Sachsen-Anhalt wird gewählt. Und diese Landtagswahl wird nicht nur über die Zukunft der Afghanistan-Koalition in Magdeburg entscheiden. Als letzter großer Urnengang vor der Bundestagswahl im Herbst wird sie zeigen, ob der rheinische Frohsinn auch im Osten begeistern kann.

Entsprechend hart wird um die Wählergunst gerungen. Die CDU plakatiert die aussagekräftige, weil geschwungene Deutschlandfahne, die Grünen haben sich in diesem Jahr überraschend für das Motiv »Sonnenblume« entschieden, und die AfD wirbt sogar mit dem Sexappeal von Sahra Wagenknecht. Verkehrte Welt? In einem Land, in dem die CDU für den puren Machterhalt sowohl mit der AfD als auch mit den Linken liebäugelt, ist alles möglich. Sogar, dass der bayrische Prinzregent und die Moorleiche aus dem Sauerland zur Stippvisite in Oebisfelde-Weferlingen vorfahren.

Ungeachtet der drohenden Straßenkämpfe ist das politische Spielfeld...