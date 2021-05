Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Elf Prozent der Menschen werden ins Abseits gestellt« Klassengesellschaft BRD: Spaltung nimmt zu und Armut verfestigt sich, zeigt Bericht der Bundesregierung. Ein Gespräch mit Gerwin Stöcken Steffen Stierle Der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt nun vor. Was hat sich seit dem letzten Report von 2017 geändert? Die Polarisierung der Gesellschaft hat weiter zugenommen. Das gilt sowohl für Armuts- wie auch für Reichtumslagen. Beides geht zu Lasten des Mittelbaus. Es wird immer schwerer, aus der Armut wieder herauszukommen. Mittlerweile leben elf Prozent der Bevölkerung in verfestigten Armutslagen, und etwa jeder sechste Mensch gilt als armutsgefährdet. Das ist ein enormes Problem, an dem wir dringend arbeiten müssen. Gefragt sind neue und gute Konzepte, um diese Entwicklung aufzuhalten. Wer ist von sogenannter verfestigter Armut betroffen? Beispielsweise ältere Menschen, die nicht genügend Rentenansprüche erworben haben. Aber auch Kinder. Ebenso Menschen, die nicht über genügend berufliche Bildung verfügen, um sich eine angemessene wirtschaftliche Teilhabe zu sichern. Es gibt also verschiedene Sachverhalte, die zu verfestigten Armutslag...

Artikel-Länge: 4031 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen