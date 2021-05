Justiz gegen Wahrheitsfindung

Eigentlich sollte Craig Murray an diesem Donnerstag in Spanien gegen die von Julian Assange verklagte Sicherheitsfirma UC Global aussagen. Im Prozess geht es um die im Auftrag der CIA erfolgte lückenlose Überwachung des Wikileaks-Gründers und von den USA verfolgten Journalisten während der letzten drei Jahre seines politischen Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London. Seit dessen Ende im April 2019 sitzt Assange im Hochsicherheitsgefängnis und erwartet das Urteil zur Berufung Washingtons gegen die im Januar ausgesprochene Ablehnung der Auslieferung an die USA. Dort drohen ihm 175 Jahre Haft wegen der Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen. Von der Spionage war Murray selbst ebenfalls betroffen. Die schottische Justiz wusste seine Zeugenaussage jedoch zu verhindern.

Vergangene Woche wurde der schwerkranke 62jährige, seines Zeichens ehemaliger britischer Botschafter in Usbekistan, Menschenrechtsaktivist und Journalist, zu acht Monaten Haft verurte...