Jugend im Spätkapitalismus

Mit dem vorliegenden Heft wird die in Zürich erscheinende Halbjahresschrift Widerspruch. Beiträge zu sozialistischer Politik 40 Jahre alt. Ihr langjähriger Redakteur (1986 bis 2017) Urs Sekinger schildert die Entstehung als Resultat »der damaligen Krise der Partei der Arbeit«, das heißt des Bruchs einiger Mitglieder mit der kommunistischen Partei der Schweiz. Stichworte seines Artikels dazu sind u. a.: Eurokommunismus, Haltung zu den sozialistischen Ländern, Rolle des Staates, »offenere Theoriedebatte«. In den vier Jahrzehnten, so Sekingers Resümee, habe sich »die redaktionelle Devise der Kontroversität« bewährt.

Das Schwerpunktthema der Ausgabe lautet: »Jugend – aufbrechen, scheitern, weitergehen«. In einer Gesellschaft, »in der Flexibilität als Persönlichkeitsmerkmal im Vordergrund« stehe, heißt es im Editorial, seien die Grenzen einer spezifischen Kultur des Jugendalters »nicht mehr so klar wie früher«. Der »Mythos Jugend« – »schön, begehrt, gesund« – w...