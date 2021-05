Was sind eigentlich so die Literaturgesetze?

Wer so fragt, gibt zu erkennen, dass er nichts von Literatur versteht. Der Literaturkritiker Volker Weidermann kennt jedoch die Antwort. Anlässlich seines Ausscheidens aus der Spiegel-Redaktion hat er die ominösen »Literaturgesetze« in einem offenen Abschiedsbrief lückenlos aufgelistet: »Das silbern-glänzende Grundgesetz im Atrium ›Sagen, was ist‹, Augsteins Gesetz – das ist ganz einfach nicht für mich geschrieben worden. Ich komme eben aus der Literatur. Und da gilt nun mal: Sagen, was nicht ist. Sagen, was sonst noch so sein könnte. Sagen, wie es besser wäre. Sagen, was niemand sonst sich zu sagen traut. Einfach mal was anderes sagen … Das sind so die Literaturgesetze.«

Berufen kann Weidermann sich auf Worte von Dichtern wie Henrik Ibsen (»...