Das Morden beginnt

Der große Angriff kündigt sich an. (…) Am 17. Mai beginnt Versailles mit den Breschebatterien gegen die Tore von La Muette, Auteuil, Saint-Cloud, Point-du-Jour und Issy zu feuern. Die hinteren Batterien feuern unaufhörlich auf die Umfassungsmauer am Point-du-Jour und legen Passy in Trümmer. Die Geschütze vom Schloss Bécon schießen den Friedhof Montmartre zusammen und erreichen selbst den Platz Saint-Pierre. Fünf Bezirke von Paris liegen im Granatfeuer.

Am 18. Mai abends überrumpeln die Versailler die Föderierten von Cachan, indem sie sich mit dem Ruf: Es lebe die Kommune! nähern. Es gelingt jedoch, ihre Bewegung bei den Hautes-Bruyères aufzuhalten. Die Dominikanermönche, die von ihrem Kloster Arcueil aus dem Feind Nachrichten übermittelt haben, werden verhaftet und nach dem Fort Bicêtre geführt. Bei Hautes-Bruyères wird ein 20jähriger Spion gefasst, der gesteht, den Versaillern den Stellungsplan der Föderierten gebracht zu haben. Er wird von einem Kriegsge...