Der Frühkommunist

Es gibt kaum eine Figur in der britischen Arbeiterbewegung, die eine ähnlich starke Wirkung hatte wie Robert Owen. Mit dem Namen des Baumwollfabrikanten und langjährigen Managers von »New Lanark« verbindet sich in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts der neue Begriff des Sozialismus. Im »Manifest der Kommunistischen Partei« wurde Owens Position als utopischer Sozialismus bezeichnet, über den im Sinne einer revolutionären Praxis und politischen Gesamtstrategie hinauszugehen sei. Daraus jedoch zu schließen, dass Marx und Engels die Leistungen Owens unterschätzt hätten, wäre verfehlt. So geht Marx noch im »Kapital« immer wieder auf Owens »Kooperativfabriken« sowie seine Siedlungsprojekte ein. Und Engels stellt im »Anti-Dühring« (1877) die überragende historische Bedeutung Owens unmissverständlich heraus, wenn er davon spricht, dass »alle gesellschaftlichen Bewegungen, alle wirklichen Fortschritte, die in England im Interesse der Arbeiter« zustande gekom...