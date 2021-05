Heckaufkleber und Einzelfälle

»Entschuldigung, ich will wirklich nicht stören, … aber das erinnert mich so …«

Die alte Frau – man verstand sie schlecht unter ihrer Schnabelmaske – fragte, ob sie uns einfach nur ein wenig zusehen könne. Wir machten nichts Großes. Wir saßen nur auf dieser Bank in der Innenstadt, aßen Backfisch vom Fischwagen und blickten auf die vergilbte Weihnachtswerbung in der McPaper-Filiale gegenüber. Ihr Enkel wohne in München, und die Wohnung sei zu klein, und keine Pension, die offen hätte, fuhr die Frau fort. Seit einem Jahr habe sie ihn nun nicht mehr gesehen. Und das hier erinnert sie jetzt plötzlich so …

»Entschuldigung, ich will wirklich nicht stören, …, nur kurz anschauen … weil … es erinnert mich so …«

Ich beschwichtigte, es sei okay.

»Papa, was wollte die Frau?«

Gewiss, ich versuche immer noch, diese Welt von meinem Sohn fernzuhalten, aber sie bricht über mich gnadenlos herein. Ich spüre, dass etwas schwindet, was uns lange trug.

Etwas bricht weg, things fall ...