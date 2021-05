Über Inflation

In den USA ist der Index der Verbraucherpreise im April gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent gestiegen. Das war der heftigste Sprung seit September 2008, jenem Monat, als die damals seit einem Jahr schwelende Finanzkrise mit der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers explodierte. Irgendwelche Parallelen? Zunächst ja. In beiden Fällen war dem Anstieg der Verbraucherpreise ein kräftiger Anstieg des Ölpreises vorausgegangen. Die Weltwirtschaft ist immer noch enorm abhängig von der Zufuhr an Energie. Die Energiepreise werden von diesem immer noch wichtigsten aller Rohstoffe, dem Rohöl bestimmt. Aber der Unterschied zwischen den beiden Messungen ist größer. Im Sommer und Frühherbst des Jahres 2008 befanden sich Weltkonjunktur und Ölpreis bereits im Abwärtstrend, der nach der Lehman-Brothers-Pleite in einen Abwärtstaumel mündete. Im Frühjahr 2021 dagegen sind beide nach dem steilen Absturz vor einem Jahr auf einem – unsicheren – Erholungskurs. Nach dem einfa...