Gegründet 1947 Sa. / So., 15. / 16. Mai 2021, Nr. 111

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Iran im Nebel Fünf Wochen vor Präsidentenwahl stehen noch nicht einmal die Kandidaten fest Knut Mellenthin Am 18. Juni wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Der Wahlkampf ist, wie üblich, sehr kurz und hat knapp fünf Wochen vor dem Datum noch nicht einmal begonnen. Frühestens am 26. oder 27. Mai werden die 59,3 Millionen Wahlberechtigten erfahren, welche Kandidaten antreten dürfen. Seit Dienstag morgen können sich die Bewerber für das zweithöchste Amt der Islamischen Republik registrieren lassen. Die Eintragungsfrist endet an diesem Sonnabend. Der »Wächterrat«, der in letzter Zeit meist »Verfassungsrat« genannt wird, prüft anschließend die Liste und entscheidet, welche Bewerber zugelassen werden. Dafür hat das zwölfköpfige Gremium aus führenden Juristen, dessen Zusammensetzung hauptsächlich vom Staatsoberhaupt, dem »obersten Revolutionsführer« Ali Khamenei, bestimmt wird, Zeit bis zum 25. Mai. Es kann diese Frist um bis zu fünf Tage verlängern. Ablehnungsgründe werden zwar den betroffenen Bewerbern mitgeteilt, aber nicht veröffentlicht. Rechtlich anfechtbar...

Artikel-Länge: 3950 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen