Entspannung der Coronalage

Am Freitag sank die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 20. März wieder unter die Marke von 100 Coronaneuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag der Wert am Freitag bei 96,5. Angesichts der langsam sinkenden Infektionszahlen mehren sich die Rufe nach Öffnungsschritten. So sprach sich der Deutsche Landkreistag (DLT) für eine bundesweite Rückkehr zu normalem Schulunterricht in den Klassenzimmern im Juni aus. Solche Öffnungen seien jetzt zu verantworten, sagte DLT-Präsident Reinhard Sager am Freitag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: »Wir dürfen uns Hoffnung machen, dass sich das Leben bald wieder normalisiert, wenn die Infektionszahlen weiter sinken und die Impfkampagne Fortschritte macht.« Er erwarte dann wieder ein Leben »in normaleren Verhältnissen«, sagte Maas – inklusive Sommerurlaubsreise...