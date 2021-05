150 Jahre Widerstand

Am 15. Mai 1871 wurde der Paragraph 218 in das Reichsgesetzbuch aufgenommen. Seitdem war ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich illegal. Die DDR war wie in so vielen sozialpolitischen Entwicklungen schon um einiges weiter als die Bundesrepublik: 1972 wurde der Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen ohne Voraussetzungen legalisiert. In der BRD verabschiedete die sozialliberale Koalition 1974 zwar eine Fristenlösung mit Beratungspflicht, das Bundesverfassungsgericht urteilte jedoch im Anschluss, dass der staatliche Schutz des ungeborenen Lebens damit nicht hinreichend garantiert sei. 1976 trat in der BRD eine Regelung mit vier Indikationen in Kraft.

Entgegen fundamentalistischer Argumentation gingen die »Schwangerschaftsunterbrechungen«, so die offizielle Bezeichnung, in der DDR nach einem kurzen Anstieg dauerhaft zurück, da – eine weitere wichtige Maßnahme für das Selbstbestimmungsrecht – werdende Mütter auf eine umfassende staatliche Absiche...