Grillen mit Ali und Adnan

Erst Fleisch, dann Erbsen heute, passt: Der Fernsehkoch Ali Güngörmüs und der Schauspieler Adnan Maral grillen. Dabei liegen ihnen die regionale Herkunft und die nachhaltige Verarbeitung der Zutaten besonders am Herzen. So soll es sein. Folge 1 von 4 – was erwartet uns da noch, Eis und Gummibärchen gegrillt? D 2021.

BR, 19.30 Uhr

Re: Simonkas Schicksal: Ein Vater hofft

Erbsen sind eben die Hoffnung von Petr Smeral. Der alleinerziehende Vater kümmert sich um seine schwerstbehinderte Tochter Simonka, inzwischen rund um die Uhr. Seine Karriere als IT-Manager hat er aufgegeben, um bei Simonka sein zu können. Das Geld ist knapp, Hilfe kann er sich kaum leisten. Der letzte freie Tag liegt drei Jahre zurück. Doch Petr Smeral will sich nicht abfinde...