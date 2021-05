Flamme des Widerstands

Die Widerstandskämpferin, Dichterin, Übersetzerin, Sozialistin, Feministin und antikolonialen Bewegungen verbundene Aristokratin Joyce Lussu (1912–1998) ist in ihrem Heimatland Italien heute so gut wie vergessen. Selbiges auch für die deutschsprachigen Länder zu behaupten wäre eine Fehlinformation – wer nie bekannt war, kann auch nicht vergessen werden. Kein einziges Buch von Lussu ist bis jetzt auf deutsch erschienen.

Der Wiener Mandelbaum-Verlag hat diesem Zustand dankenswerterweise ein Ende gesetzt und die Kriegserinnerungen Lussus »Fronti e frontiere« in einer vorzüglich übersetzten und edierten Ausgabe unter dem Titel »Weite Wege in die Freiheit« veröffentlicht. Herausgeberin Christa Kofler hat ein ausführliches biographisches Essay angefügt und die Erstausgabe von 1947 übersetzt, nicht eine spätere gekürzte und in Italien bekanntere Ausgabe.

Die Aufzeichnungen setzen im Juni 1940 mit der Kapitulation von Paris ein und enden mit der Niederlage der Deut...