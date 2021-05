Auf Konfrontationskurs

Algeriens autoritär regierendes Militärregime erhöht abermals den Druck auf die Protestbewegung »Hirak« (Arabisch für »Bewegung«). Der Staatsapparat geht immer repressiver gegen friedlich Protestierende vor, die Zahl der Verhaftungen, Drohgebärden und strafrechtlichen Ermittlungen gegen Aktivisten und Oppositionelle nimmt drastisch zu. Erst am Dienstag löste die Polizei die allwöchentlichen Studierendendemonstrationen in Algier, Tizi Ouzou und Bejaia gewaltsam auf und verhaftete Dutzende Menschen. Sechs in Algier festgenommene Journalisten wurden noch am Abend wieder freigelassen.

Im westalgerischen Oran sorgt derweil ein Gerichtsprozess gegen zwölf Aktivisten für Unruhe bei der Opposition. Den Angeklagten wird ein »Komplott gegen die nationale Sicherheit« und »Mitgliedschaft in einer Terrororganisation« vorgeworfen. Der Fall ist der erste ...