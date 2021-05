Die Zeit läuft

Gestern beklatscht, heute vergessen: Der Frust unter Krankenhausbeschäftigten ist groß und trieb am Mittwoch, dem »Tag der Pflege«, hierzulande viele Beschäftigte auf die Straße. Die größte Kundgebung fand in Berlin vor dem Roten Rathaus statt. »Die Zeit des Meckerns ist vorbei«, sagte Krankenpfleger Thomas Pottgießer im jW-Gespräch. »Jetzt stellen wir mit der ›Berliner Krankenhausbewegung‹ dem Senat ein Ultimatum von 100 Tagen.« 100 Tage, in denen die Beschäftigten einen Abschluss von zwei Tarifverträgen fordern: für die Pflege einen Tarifvertrag Personalbemessung und eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) für alle Krankenhausbeschäftigten.

In den nuller Jahren hatte der »rot-rote« Senat alle nichtpatientennahen Dienstleistungen in den kommunalen Krankenhäusern ausgegliedert. Es entstanden viele gutbezahlte Chefposten, während neue Beschäftigte ohne Tarifvertrag eingestellt wurden. Also: Tarifflucht im öffentlichen Dienst. Eine Kr...