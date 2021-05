Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kontrollverlust im Betrieb Arbeitsschutz: Im Coronajahr 2020 sind Unternehmensbesichtigungen stark zurückgegangen Oliver Rast Der Befund ist eindeutig: Im Coronajahr 2020 fanden weniger Arbeitsschutzkontrollen durch die zuständigen Behörden der Länder statt als im Vorjahr. Konkret: ein Minus von rund 15 Prozent. Das ergab die Auswertung der Antwort des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (Lasi) auf eine Anfrage vom April sowie einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine parlamentarische Anfrage im selben Monat von Jutta Krellmann, Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit der Bundestagsfraktion Die Linke. Beides liegt jW vor. Die Daten der Bundesländer zeigen, dass die Zahlen der Kontrollen in Firmen von 61.864 aufgesuchten Betriebsstätten im Jahr 2019 auf 50.366 im Jahr 2020 (1. Januar bis 15. Dezember) zurückgegangen sind. Neu ist die Entwicklung nicht. Bereits in den Jahren zuvor waren die Aktivitäten der Arbeitsschutzbehörden stark rückläufig. Die Anzahl der Betriebsbesichtigungen ist zwischen 2008 und 2018 von exakt 332.199 auf 167.270 gesunken. Ei...

