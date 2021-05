Zum Inhalt dieser Ausgabe | Menschen­unwürdige Zustände Rafik Will Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys gibt es einige Sondersendungen bei den Kulturradios. WDR 3 etwa bringt unter dem Titel »Beuysradio« zwei neue Stücke, die in Kooperation mit dem Goethe-Institut produziert wurden: Von Benjamin Hasselhorn ist »Die ganze Wirklichkeit« (Di., 19 Uhr) zu hören, und Anna Bromley fragt sich in »Ein neues Organ schaffen« (Mi., 19 Uhr), ob Beuys nicht auch als Erfinder der sozialen Medien gelten kann. Eine ARD-Koproduktion von 2001 ist das kryptisch betitelte Feature »Die Wahrheit als Wunderkerze« (Di., 20 Uhr, NDR Kultur, Mi., 19 Uhr, und Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). Dass menschenunwürdige Zustände in Pflegeeinrichtungen nicht als Coronaüberraschung gelten können, zeigen Leonhard Koppelmann und Robert Steudtner mit »Pflegenotstand – Von der Ökonomie des Sozialen« (WDR/DLF 2008; Di., 19.15 Uhr, DLF). Anschließend läuft von Michael Langer, der letztes Jahr starb, das Feature »Verborgene Blätter – Geschichten vom falschen Leben im ri...

Artikel-Länge: 3586 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen