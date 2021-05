Spekulanten kriegen kalte Füße

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) warnt vor einer starken Überbewertung des Aktienmarktes. In ihrem halbjährlich veröffentlichten Financial Stability Report warnt sie unter anderem vor einer höheren Risikobereitschaft von Investoren, wie die Financial Times am Donnerstag berichtete.

Relativ zur »historischen Norm« könnte sich die jetzige Überbewertung schnell in einen signifikanten Kurssturz verwandeln, sollte der Appetit für Risikopapiere unter Investoren plötzlich abnehmen, hieß es dort weiter. Deren Risikobereitschaft basiere nicht zuletzt darauf, dass sie bis jetzt mit einer sehr lockeren Geldpolitik rechnen konnten. Die hohe Bewertung von Aktien in Kombination mit steigenden Firmenschulden in der Coronapandemie setze den Finanzmarkt einem möglichen Schneeballeffekt aus, sollte sich das Preisniveau korrigieren, so die Vorsitzende des Financial Stability Committee der Fed, Lael Brainard, in einer unabhängigen Erklärung, die am Freitag von Bloomberg...