Chemische Kriegführung gewinnt

Ein Gericht in Paris hat am Montag die Klage der aus Vietnam stammenden Französin Tran To Nga gegen eine Gruppe von 14 Konzernen, darunter Dow Chemical und Bayer-Monsanto, zurückgewiesen. Geklagt hatte sie wegen der Schäden, die durch den Einsatz von Agent Orange während des Vietnamkriegs entstanden waren. Die Chemiebetriebe hatten Agent Orange und andere Pflanzenvernichtungsmittel an die US-Armee geliefert. Das Gericht entschied nun, dass es nicht in seiner Zuständigkeit liegt, über einen Fall zu urteilen, in dem es um die Kriegshandlungen der US-Regierung geht.

Die Klage war von der 79jährigen Tran angestrengt worden, die in den Jahren des Kriegs in Vietnam lebte. Ihr Ziel war es, die Chemieriesen zu Schadenersatzzahlungen zu verpflichten. Noch wichtiger war ihr aber die Anerkennung des Umstandes, dass ihre Leiden durch den Einsatz der dioxinhaltigen Herbizide verursacht wurden. Während des Amerikanischen Krieges (so heißt der Vietnamkrieg in Vietnam) ar...