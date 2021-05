Propaganda auf Hochtouren

Es hat offensichtlich nicht gereicht, dass eine Mehrheit des Bundestags sich jüngst versöhnlich zeigte, als sie mehrere Resolutionen der Parteien Die Grünen und Die Linke zur Westsahara ablehnte. Am vergangenen Donnerstag ging der Streit mit Marokko in die nächste Runde: Rabat beorderte unvermittelt seine Botschafterin in Berlin zu Konsultationen zurück. Auch gegenüber Spanien ist Marokko aufgebracht: Regierungstreffen wurden auf Eis gelegt, Politiker zu unerwünschten Personen erklärt, und die Propaganda läuft auf Hochtouren, seit Brahim Ghali, Chef der sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario, wegen Covid-19 in einem spanischen Krankenhaus behandelt wird. Am 2. Mai fragte der marokkanische Außenminister Nasser Bourita in einem Interview mit der spanischen Agentur Efe: »Ist Spanien bereit, seine Beziehungen zu Marokko zu opfern?«

