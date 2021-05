Notstand bleibt

Die Pflege wird oft als Traumberuf beworben – das Personal wird dagegen für die Arbeit kaum gewürdigt. Im Mai verhandelt Verdi in Brandenburg für 6.500 Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, um ihre Arbeitsbedingungen zumindest am Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) auszurichten – und die Beschäftigten in Brandenburg zu halten.

Das ist keine leichte Aufgabe, denn viele Klinikgesellschaften zahlen schlecht. Der Lohnunterschied zwischen den Einrichtungen, die nach TVöD bezahlen, und denen, die sich dem Tarifvertrag bislang verweigern, beläuft sich mitunter auf mehrere hundert Euro im Monat. Nach Angaben der Gewerkschaft bekommen die Pfleger am Klinikum Dahme-Spreewald knapp 200 Euro weniger, am Klinikum Niederlausitz 700 Euro weniger und am Oder-Spree-Krankenhaus über 800 Euro weniger.

Die Versuchung für das Pflegepersonal ist groß, woanders eine Stelle zu finden. Ralf Franke, zuständiger Gewerkschaftssekretär, monierte am Montag au...