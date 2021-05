»Sind die, die den Laden am Laufen halten«

Das Kürzel »TVStud« steht sowohl für »Tarifvertrag für studentische Beschäftigte«, aber auch für eine Bewegung. Vor kurzem haben Sie die bundesweite Kampagne mit dem Titel »Keine Ausnahme! Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen studentischer Beschäftigter« gestartet. Worum geht es?

Knapp 400.000 studentische Beschäftigte gibt es laut einer Studie an deutschen Hochschulen. Sie sind diejenigen, die den Laden am Laufen halten, etwa indem sie bei wissenschaftlichen Arbeiten assistieren, in der Verwaltung arbeiten oder im Tutorium ihre Mitstudierenden unterstützen. Doch während andere Beschäftigtengruppen an den Hochschulen ihr gutes Recht auf einen Tarifvertrag längst durchsetzen konnten, ist der überwiegende Teil der studentischen Beschäftigten – bundesweit rund 300.000 von den 400.000 – von diesen Mindeststandards ausgeschlossen.

Wir kämpfen dafür, dass die Tarifgemeinschaft deutscher Länder endlich ihre Blockadehaltung gegenüber unseren Gewerkschaften V...