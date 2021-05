Rudolf Burger (1938–2021)

Der Dozent traf Herrn Groll vor der Großtankstelle an der Brünner Straße. Man konnte hier zwischen Zapfsäulen, Waschstraßen und getunten BMWs junge Männer bei ihren Initiationsriten beobachten. Meist bekam auch Rollstuhl Joseph eine Luftauffrischung, womit sich auch Grolls Laune hob, denn er saß um zwei Zentimeter höher und Joseph war agil wie eine Eiskunstläuferin bei der Kür. Die Beleuchtung war gratis, die Leberkässemmeln hatten die richtige Temperatur, und der Blaue Portugieser war erschwinglich und machte seinem Weinstock keine Schande. Der Traube eilt der Ruf voran, sehr anspruchslos zu sein und überall zu wachsen, und so war Herr Groll der fixen Meinung, dass die Trauben hinter der Tankstelle gediehen und in der Waschstraße gekeltert wurden. Der Dozent teilte diese Anschauung nicht, er brachte daher aus seinem Nobelbezirk seinen Stammwein, einen Chianti aus Castellina, mit.

Der Dozent wollte mit seinem Freund über den kürzlich verstorbenen österreic...