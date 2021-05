Auf sich allein gestellt

Die Inflation liegt bei 17 Prozent, Verbraucherpreise für die einfachsten Güter sind auf einem Rekordhoch, und knapp ein Drittel aller Jugendlichen ist erwerbslos: Um die Wirtschaft in der Türkei steht es nicht gut. Nun schrumpfen auch die Reserven der Zentralbank, berichtete das Onlineportal Duvar am Donnerstag. Allein binnen einer Woche sind diese um 826 Millionen auf 87 Milliarden US-Dollar geschmolzen, was der Zentralbank den Handlungsspielraum etwa bei plötzlichen Wechselkurserhöhungen nimmt.

Etwas Entlastung soll das Tourismusgeschäft bringen, hofft die Regierung. Dadurch kämen Devisen ins Land, auf die die Türkei wegen der starken Auslandsverschuldung angewiesen ist. Am Donnerstag besuchte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu deshalb seinen deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) in Berlin. Vorab hatte sich Cavusoglu, der bei Staatsbesuchen des öfteren mit internationalen Gesprächspartnern vor laufenden Kameras streitet, um eine Charmeoffens...