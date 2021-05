Brot und Rosen

Sie bekommen je nach Bundesland zwischen etwas mehr als 1.000 und 2.500 Euro Bruttogehalt im Monat: Floristinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Dieses Entgelt wird nur in tarifgebundenen Betrieben fällig – und davon gibt es immer weniger. Nun verweigert der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) den Abschluss eines neuen Tarifvertrags mit der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU).

Ausgerechnet kurz vor dem blumenreichen »Muttertag« am 9. Mai zogen die organisierten Floristikunternehmen sich vom Verhandlungstisch zurück. Mitte des Jahres werde man »eventuell« wieder zurückkehren, meldete die Gewerkschaft am Freitag. Besonders pikant daran sei, dass der FDF selbst im vergangenen Dezember einen Vorschlag zur Entgeltanhebung vorgelegt hatte. Demnach sollte es bei einer Laufzeit von zwölf Monaten drei Prozent mehr Lohn sowie monatlich 30 Euro plus für die Auszubildenden geben. Die IG BAU habe dieser Offerte zugestimmt, so dass nur noch die U...