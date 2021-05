Aggressionsberechtigung

In dieser Woche erscheinen die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform in der Partei Die Linke. Wir veröffentlichen daraus den Aufsatz des Rechtsphilosophen Hermann Klenner zum fragwürdigen Begriff »autoritäre ­Regime«. Das Heft kann unter kpf@die-linke.de bestellt werden. Außerdem dokumentieren wir einen Auszug aus dem 2016 von Klenner veröffentlichten Buch »Recht, Rechtsstaat und Gerechtigkeit«. Wir danken dem Kölner Papyrossa-Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Während in früheren Zeiten die »Autokratie« (was in etwa »autoritärem Regime« gleichzusetzen sein dürfte) neben der Aristokratie und der Demokratie als eine der drei Staatsformen verstanden wurde¹, wird man im geltenden deutschen Verfassungsrecht (auch in dessen Kommentierungen) der sich als Demokratie verstehenden Bundesrepublik Deutschland nach den Gegensatzfachworten »autoritär« oder »Autokratie« vergeblich suchen. Man ziehe das monumen...