Nur Centbeträge

Sie hat schon einiges erlebt. Nun aber hat sie genug und will bessere Arbeitsbedingungen. Karin Reinfelder ist Beschäftigte der Klinikum Nürnberg Servicegesellschaft (KNSG). Als Aktive von Verdi und Mitglied der Tarifkommission hatte sie Donnerstag vor einer Woche ihre Kolleginnen und Kollegen zum Warnstreik aufgerufen.

Sie wolle sich nicht »mit ein paar Cent Lohnverbesserungen« zufriedengeben, erklärte Reinfelder am Mittwoch im jW-Gespräch. Wenn man ihr zuhört, bemerkt man schnell, wie beschwerlich die Tätigkeiten für die Beschäftigten in den Servicebereichen des Klinikums gewesen sein müssen: im Transport, in der Küche, Näherei, Wäscherei, Reinigung etwa.

Alles Arbeitsbereiche, die 1999 in die KNSG ausgegliedert worden waren. Vom Outsourcing waren rund 1.100 Beschäftigte betroffen. Die Folgen: deutliche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen einschließlich großer Entgeltunterschiede zwischen den Beschäftigtengruppen. Aktuell würden nur noch etwa 200 An...