Re: Impfen für alle

Wie erfolgreich ist Serbiens Impfkampagne?

Serbien gehört zweifellos zu den Ländern mit den größten Impferfolgen in Europa. Es setzt nicht nur die Mittel von Biontech/Pfizer sowie Astra-Zeneca ein, sondern auch Sputnik V aus Russland und den von Sinopharm aus China. Gleichzeitig gehört es zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Staaten. Dennoch kehren viele im Ausland lebende Serben nun für einen Kurztrip in die Heimat zurück, um sich impfen zu lassen. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Spielball der Weltpolitik

Als Elten niederländisch wurde

Am 23. April 1949 besetzte das Königreich der Niederlande deutsches Staatsgebiet als Pfand für geforderte Kriegsentschädigungen. Zu den annektierten Gebieten gehörte auch die kleine Gemeinde Elten. Anfangs hatten die Einwohner Befürchtungen, doch dann entwickelte sich das Dorf z...