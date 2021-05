Fruchtbare Bedingungen

Peter Michel, der Gewissenstrommler für die in der DDR entstandene bildende Kunst, hat erneut ein Büchlein vorgelegt. Schmaler als seine beiden Bände mit 130 biographischen Miniaturen vorwiegend zu bildenden Künstlern in der DDR, hat Michel in »Vor und hinter den Kulissen. Essays zur bildenden Kunst 2018–2020«, ebenfalls im Verlag Wiljo Heinen erschienen, noch einmal ihm wichtige Aufsätze versammelt, die er zuvor unter anderem in junge Welt veröffentlicht hatte. 2018 waren unter dem Titel »Gewissenstrommler« die ersten 20 Essays erschienen. Jetzt geht es erneut (man kann es nicht oft genug wiederholen) um den öffentlichen Umgang mit dem künstlerischen Erbe der DDR. ...