Wahlkampfstratege des Tages: Armin Laschet

Im War Room des Konrad-Adenauer-Hauses nimmt man die Grünen offenbar ernster als in den Heerlagern anderer Parteien. Immerhin musste die CDU seit Beginn des Bundestagswahlkampfes viel öffentliche Zustimmung an Bündnis 90/Die Grünen abtreten. Um die Moral der eigenen Truppen zu heben, übermittelte das Kandidatenhauptquartier in Berlin eine dreiseitige Kurzanalyse des Wahlprogrammentwurfs der Grünen an die CDU-Bundestagsabgeordneten, wie die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch berichtete.

Dem Marschbefehl zufolge dürfe man sich vom »moderaten Auftreten« der Grünen und ihrer Ka...