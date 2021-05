Lockdown und Sündenböcke

Das indische Kastensystem ist auf finstere Art einzigartig: Es gibt keine vergleichbare Sozialordnung mit einer so entschieden rassistischen Ausprägung. Aber durch Covid-19 sind die bis heute bestehenden religiös begründeten Unterschiede zwischen den Kasten noch einmal verstärkt worden.

Seit mehr als einem Jahrtausend schreibt das hinduistische Kastensystem in der Region ein Leben in getrennten Gemeinschaften vor. Die Dalits, die »Unterdrückten«, wie sie sich selbst nennen, stehen außerhalb der vier Hauptgruppen in der traditionellen indischen Sozialhierarchie – Priester, Krieger, Händler und Knechte. Sie werden als die Niedrigsten in der Gesellschaft von den sogenannten Kastenhindus gemieden. Die Idee Mahatma Gandhis (1869–1948), sie »Harijans«, also »Gotteskinder« zu nennen, lehnen sie ab.

Nachdem Indien 1947 seine Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hatte, wurde die Praxis der »Unberührbarkeit« aufgrund der Kaste verboten. Aber trotz eines umfassen...