Drucker haben es satt

Die Erfurter Drucker haben die Schnauze voll. Nachdem die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen hatte, streikten die Kollegen – mit gelben Warnwesten und roten Bannern gewappnet – in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch vor den Toren des Funke-Druckzentrums in Erfurt-Bindersleben. »Ein voller Erfolg«, sagte Jan Schulze-Husmann, zuständiger Tarifsekretär von Verdi, am Mittwoch im Gespräch mit jW. »Es konnten nur Notausgaben gedruckt werden, die Zeitungen werden verspätet ausgeliefert; unsere Strategie ist aufgegangen.«

Der Streik richtete sich gegen die geplante Schließung der Zeitungs­druckerei, die die Funke-Mediengruppe im vergangenen September angekündigt hatte. 270 Beschäftigte würden dadurch Ende des Jahres ihre Jobs verlieren. Der Konzern begründet den Schritt mit zu hohen Kosten für die nötige Modernisierung des Standorts sowie sinkenden Auflagen und einer neuen »digitalen Strategie«. Gedruckt werden soll künftig in Braunschweig.

Die Argumente von Verdi g...