Zweifel an Einzeltäterthese

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Verfassers von »NSU 2.0«-Drohschreiben bleiben weiter offene Fragen. Es sei noch nicht abschließend geklärt, wie der Tatverdächtige an persönliche Daten der Empfänger der Drohschreiben gekommen sei, sagte Albrecht Schreiber, Oberstaatsanwalt Frankfurt, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Ermittlungen würden andauern.

Hessische LKA-Spezialkräfte hatten den 53jährigen Alexander M. am späten Montag abend in Berlin festgenommen. In seiner Wohnung fanden sie unter anderem eine einsatzbereite Schusswaffe. M. sitzt nun in Untersuchungshaft, ihm werden die Straftatbestände Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung und Beleidigung zur Last gelegt. Er soll seit August 2018 bu...