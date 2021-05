Präsidiales Unrecht

Die Ansage ist deutlich: »Schluss mit der Erpressung des Personalrats Dahlem! Sofortige Einstellung aller Tierärzte!« So lautet der alarmierende Aufmacher einer Mitteilung der Betriebsgruppe der Freien Universität Berlin (FU) vom 1. Mai. Gewerkschafter beklagen darin, dass sich das FU-Präsidium trotz Personalmangels weigere, geplante Einstellungen in der Tierklinik der Uni in Steglitz vorzunehmen. Beschäftigten, die bereits eine Zusage erhalten hatten, droht nun die Erwerbslosigkeit.

Was war geschehen? Der Personalrat Dahlem (PRD) hatte bei Anträgen des Präsidiums sein Mitbestimmungsrecht ausgeübt und diesen zugestimmt. Nur bei den Eingruppierungen hatten in einem sogenannten Splitvotum für die Tierärzte, die bislang außerhalb des Tarifvertrags der Uni eingruppiert waren, die Gremiumsmitglieder die Anwendung des gültigen Entgelttarifvertrags der FU gefordert. Seit Jahren erhielten an der FU staatlich approbierte Tierärzte für ihre Tätigkeit umgerechnet den...