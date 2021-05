Das Recht auf Wohnen ist ein wichtiges Thema in der öffentlichen Debatte. Mit der Problematik beschäftigt sich auch Hans Magnus Enzensbergers Hörspiel »Wohnkampf – Eine Talkshow« (WDR/RB 1982; Di., 19 Uhr, WDR 3), Teil der Schwerpunktwoche »Schöner Wohnen« bei WDR 3.

Simone Trieder blickt in »Der ›Holocaust von Gardelegen‹ – Eines der schwersten Verbrechen in den letzten Kriegstagen 1945« (MDR 2020; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur) auf die Zeit vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Einen Tag vor der Befreiung durch die US-Armee wurden in der im heutigen Sachsen-Anhalt gelegenen Stadt 1.016 KZ-Häftlinge ermordet.

Dem Erstarken des Rechtspopulismus widmet sich Michel Decars Hörspiel »Rex Osterwald« (DLF Kultur 2021; Ursendung Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Die eigenen Erfahrungen als Person of Color im deutschen Kulturbetrieb verarbeitet Cynthia Micas in ihrem Hörspiel »Afrodeutsch« (WDR 2020; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Sprecherziehung als gegen das Individuum gerichteten Ter...