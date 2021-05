Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Begegnung Die Hausfrau Laura Jesson und der nette Arzt Dr. Alec Harvey sind mit ihren jeweiligen Partnern im Grunde glücklich verbunden. Die beiden lernen sich auf dem Bahnhof eines Londoner Vororts kennen. Nach weiteren zufälligen Begegnungen beginnen Laura und Alec sich absichtlich zu treffen. Kammerspiel mit Vorkriegsambiente. Wie so was 1945 wohl gewirkt haben mag? GB 1945. Regie: David Lean. Arte, 20.15 Uhr Eine Welt ohne Autos Gute Nachrichten? Kein Auto auf den Straßen – ist das überhaupt möglich? Wie werden wir uns zukünftig fortbewegen? Was wollen wir? Brumm-Brumm bitte jedenfalls tolerant weiter ermöglichen – in geschlossenen Kreisverkehren. Und gegen Gebühr. HR, 21.00 Uhr Fakt ist! Aus Magdeburg: Wohnen, Mieten, Kaufen Wie Corona die Ware Wohnraum boomen läss...

Artikel-Länge: 2410 Zeichen

