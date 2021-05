Indien verhängt Exportstopp für Impfstoffe. Alarmierende Folgen für andere Länder in der Region

Die dramatische Eskalation der Covid-19-Pandemie in Indien hat in einer Art Dominoeffekt eine ganze Reihe weiterer Länder in akute Schwierigkeiten gestürzt. Der Grund: Die Regierung in Neu-Delhi hat den Export von Impfstoffen untersagt, denn sie werden nun im eigenen Land dringend benötigt. Damit fehlen sie andernorts.

Noch vor einigen Wochen gehörte Indien zu den wenigen großen Impfstoffexporteuren. Das war möglich, weil es in dem Land bedeutende Pharmaunternehmen gibt, die in der Lage sind, Vakzine im großen Stil zu produzieren. An erster Stelle steht der größte Impfstoffabrikant der Welt, das Serum Institute of India aus Pune im westindischen Bundesstaat Maharashtra, das das Vakzin von Astra-Zeneca in Lizenz herstellt: Anders als etwa Biontech und Pfizer verkauft Astra-Zeneca das Mittel nicht nur ohne Profit, sondern hat auch Firmen in anderen Ländern die Erlaubnis zu seiner Produktion erteilt, um den Ausstoß zu maximieren.

