Ein verdächtiges Wort

Es war in den 60er Jahren. Ich ging in einer südösterreichischen Kleinstadt in die Mittelschule und wurde dort ermahnt, selbst in den Pausen nicht den französischen Dichter Rimbaud, sondern den deutschen Dichter Eichendorff zu lesen. »In meiner Jugend haben wir nur Eichendorff gelesen«, war die Begründung des ermahnenden, für den Literaturunterricht gar nicht zuständigen Professors. Auf Rimbaud war ich durch einen Freund gestossen, der bereits das Glück hatte, Student in Wien zu sein. Dieser Freund, so wusste man in der Kleinstadt, war »Halbjude«. Seine Mutter, eine »brave Katholikin«, hätte seinerzeit einen jüngeren »Juden« geheiratet und ihn studieren lassen, was dieser ihr seither durch Undankbarkeit zurückzahle. Das Wort »Jude« fiel in seiner weiblichen Form noch für eine andere Einwohnerin der Stadt, die in einer Gasse arischen Namens ein Schreib- und Papierwarengeschäft betrieb, in das wir schon als Kinder gerne gingen, weil es so ungeordnet war und...