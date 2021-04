Dem Partner ausgeliefert

Wenn Frauen sich nachts auf den Heimweg machen, heißt es: »Komm gut nach Hause«. Für viele aber ist genau das der gefährlichste Ort – es droht sogenannte häusliche Gewalt, in der Pandemie ein noch dringlicheres Problem. Laut Informationen des Bundeskriminalamts vom April lag die Zahl der Fälle, die von der Polizei registriert wurden, 2020 um 6,6 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Bei Gewalt in der Partnerschaft gab es einen Anstieg um rund vier Prozent. Fast 20 Prozent mehr Anrufe stellte man beim bundesweiten Hilfetelefon fest, teilte eine Mitarbeiterin jW am Mittwoch mit.

Lokal wird das mitunter anders eingeschätzt, was die Lage aber kaum weniger bedrohlich für Frauen macht. »Momentan zeigt sich bei uns im Frauenhaus in München kein vermehrter Andrang, auch nicht in der Beratungsstelle«, so Lydia Dietrich, Geschäftsführerin der Frauenhilfe München vom Paritätischen Wohlfahrtsverband zu jW. In der Krisenlage rücke ein Empfinden bei den Betroffenen in de...