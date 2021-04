Kämpfe in Kamischli beendet

Der Konflikt in der nordsyrischen Großstadt Kamischli hat zur Vertreibung von rund 20.000 Einwohnern verschiedener Viertel geführt. Seit dem 20. April hatten sich die Asajisch, die Teil der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) in Teilen Nordostsyriens sind, mit den Nationalen Verteidigungskräften (NDF), einer Miliz, die mit der syrischen Armee kooperiert, heftige Kämpfe geliefert. 30 Personen sollen getötet worden sein.

Auslöser und Hintergrund der Kämpfe werden je nach Akteuren verschieden dargestellt. Nach russischen Quellen gaben die Asajisch an, die NDF-Milizen hätten einen ihrer Kontrollpunkte im Bezirk Tai angegriffen. Einer ihrer Offiziere sei getötet worden, die Sicherheitskräfte der Asajisch hätten daraufhin Stellungen der NDF in Tai angegriffen. Scheich Mohammed Al-Fares, Oberster des Tai-Stammes in Kamischli habe dagegen berichtet, Asajisch-Milizen hätten auf den Anführer einer NDF-Einheit gefeuert, als er einen Kranken zum H...