Zum Inhalt dieser Ausgabe | Faschistin vor Gericht Prozess gegen Anhängerin von Kleinpartei »III. Weg« wegen Anschlagsplänen Felix Jota Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München hat am Donnerstag der Prozess gegen die Faschistin Susanne G. begonnen. Der 55 Jahre alten Heilpraktikerin aus einer Kleinstadt nahe Nürnberg wirft die Bundesanwaltschaft die »Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat« vor. G. soll einen Brandanschlag auf Kommunalpolitiker oder Muslime geplant haben. Seit ihrer Festnahme im September 2020 sitzt die Anhängerin der faschistischen Partei »Der III. Weg« in Untersuchungshaft. Im Sommer soll sie mögliche Opfer ausgespäht haben und sich Informationen zu Sprengstoffen sowie Material für den Bau von Brandsätzen über das Internet besorgt haben. Ermittler hatten bei ihr laut Medienberichten unter anderem Gaskartuschen, Feuerwerk...

